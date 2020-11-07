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Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime

Артикул: 222673
  • Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 1
  • Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 2
  • Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 3
  • Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 4
  • Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 5
Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 1
Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 2
Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 3
Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 4
Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime - фото 5
6 450 руб. 
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+ 88 КэтКоинов
Артикул: 222673
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYongnuo
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра58 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.8
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.162
Компания Yongnuo представила вторую версию своего автофокусного пятидесятимиллиметрового объектива. Для крепления объектива к камере используется хромированное металлическое крепление из коррозийно-стойкого материала, которое идеально совместимо с байонетом камеры. Минимальная дистанция фокусировки сокращена до 35 см. Благодаря такому заметному уменьшению МДФ, изображение будет заметно крупнее. Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II поддерживает ручную и автоматическую фокусировку, позволяя выбирать нужный режим с помощью переключателя на корпусе камеры.


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Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Canon EF Standart Prime – стоимость товара 6450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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