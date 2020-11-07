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Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony

Артикул: 222636
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 1
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 2
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 3
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 4
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 5
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 6
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 7
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 8
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 9
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 1
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 2
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 3
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 4
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 5
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 6
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 7
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 8
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony - фото 9
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222636
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БрендFeiyu
Тип товараСтедикам
АккумуляторЕсть
Вес0.314
Диапазон вращения320 град.
Диапазон наклона360 град.
Диапазон поперечного наклона360 град.
Максимальная скорость вращения150 град/сек.
Feiyu FY-G5GS - современный функциональный стедикам, разработанный специально для работы с экшн-камерами компании Sony различных моделей. Новый стабилизатор непременно станет важным атрибутом в арсенале оснащения любителей активной видеосъемки, ведь сравниться с его влагозащитой, автономностью, функциональностью, мощностью и легкостью могут лишь избранные. Переживать по поводу работоспособности устройства при работе под дождем или снегом больше не придется - надежная брызгозащищенная конструкция исключает любые риски. Даже несмотря на недопустимость погружения


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