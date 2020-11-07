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Углошлифовальная машина Black&Decker G650

Артикул: 222157
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 1
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 2
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 3
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 4
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 5
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 6
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 7
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 8
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 9
  • Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 10
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 1
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 2
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 3
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 4
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 5
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 6
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 7
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 8
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 9
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - фото 10
4 210 руб. 
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+ 262 КэтКоинов
Артикул: 222157
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность650 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска115 мм
Диаметр посадочного отверстия22.5 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска11000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см31.7
Ширина, см14.3
Высота, см11.6
Вес, кг2
Угловая шлифовальная машина Black&Decker G650 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента, она может устанавливаться слева или справа. Диск закрыт металлическим кожухом, благодаря чему оператор защищен от случайного контакта с режущим элементом, а так же исключается вылет мелкой стружки и искр в глаза и на одежду.


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Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина Black&Decker G650 - этот товар вы можете купить по цене 4210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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