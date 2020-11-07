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Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4347

Артикул: 222077
Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4347
14 870 руб. 
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+ 259 КэтКоинов
Артикул: 222077
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 479 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность1700 Вт
Тормоз двигателяда
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска10500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокесть
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см34.5
Ширина, см9.5
Высота, см12
Вес, кг2.39
Бесщёточная угловая шлифмашина DEWALT DWE4347 пригодится для выполнения отрезных и шлифовальных работ. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Защита от перегрузки предотвращает перегрев и сгорание двигателя. Константная электроника способна поддерживать постоянное число оборотов даже при увеличении нагрузки. При заклинивании диска происходит отключение инструмента, что гарантирует безопасность в эксплуатации.


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Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4347 - по цене 14870 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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