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Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86

(1)
Артикул: 221982
  • Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 1
  • Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 2
  • Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 3
  • Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 4
Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 1
Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 2
Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 3
Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - фото 4
11 050 руб. 
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+ 295 КэтКоинов
Артикул: 221982
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы –
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 461 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIddis
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива162.3 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениясенсорный
Высота излива143.1 мм
Длина, см20
Ширина, см5.3
Высота, см17
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкаая подводка Способ монтажа - настольный


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.03.2020
Достоинства:
Внешний вид, цена, скорость доставки

Недостатки:
нет

Комментарий:
Смотрится ну очень стильно и современно, в комплекте было все нужное для подключения, подключал нам мастер, дело 5 минут. Смеситель срабатывает четко, без глюков, напор воды хороший.

Самовывоз невозможен
Смеситель для умывальника Iddis 20 020SBSNi86 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11050 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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