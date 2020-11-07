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Фен Redmond RF-522 1800Вт черный/фиолетовый

Артикул: 221903
Фен Redmond RF-522 1800Вт черный/фиолетовый
1 760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221903
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,57
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияпетля для подвешивания, съёмный воздушный фильтр
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность1800
Функцииподача холодного воздуха
Фен REDMOND RF-522 — новая стильная модель с контрастной расцветкой из серии NEON FLASH, имеющая три оптимальных температурных режима и две скорости воздушного потока. Дополнительно прибор снабжён удобным кольцом для подвешивания. Использовать и хранить этот эргономичный аппарат одно удовольствие!


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Фен Redmond RF-522 1800Вт черный/фиолетовый - данный товар вы можете купить по цене по цене 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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