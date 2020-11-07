8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Sinbo SHD 7064 2000Вт черный

Артикул: 221895
Фен Sinbo SHD 7064 2000Вт черный
1 310 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221895
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSinbo
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,683
Дополнительная информацияскладная ручка, петля для подвешивания
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функцииподача холодного воздуха
Фен Sinbo SHD 7064 имеет мощность 2000Вт, что предлагает своему владельцу мощность настоящего профессионального фена. Модель выполнена в стильном черном цвете и имеет матовую поверхность, подчеркивающую ее оригинальность. Подвесная петля и складная ручка позволяют хранить фен в любом месте, где угодно хозяйке. Sinbo SHD 7064 – это не просто фен, это настоящий друг и помощник каждого стилиста. Многие косметические салоны используют данную модель, поскольку она надежна, долговечна и простая в пользовании. В фене реализована система регулировки скорости подачи горячего воздуха и температуры нагрева тэна. Производитель реализовал удобные переключатели на ручке прибора: температура нагрева – 3 режима, скорость подачи – 2 режима. Модель поставляется с узким концентратором для удобной сушки волос. Благодаря ему владелец может четко направить горячий воздух в необходимое место волос. Дополнительно встроена функция подачи холодного воздуха и защитная система от перегрева тэна. Включение устройства происходит за счет нажатия на кнопку, находящуюся на верхней части ручки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Фен Sinbo SHD 7064 2000Вт черный – стоимость товара 1310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...