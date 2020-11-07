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Фен Scarlett SC-HD70T17 1000Вт черный/розовый

Артикул: 221851
Фен Scarlett SC-HD70T17 1000Вт черный/розовый
890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221851
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,3
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияскладная ручка, петля для подвешивания, покрытие Soft Touch
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева2
Мощность1000
Функцииавтоматическое отключение при перегреве
Удобный, компактный и стильный фен со складной ручкой с высокой для дорожного фена мощностью. Насадка концентратор обеспечит естественную укладку в любых условиях. Оптимален для поездок и доставляет удовольствие от использования!


Теги товара: Дорожные фены.


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Фен Scarlett SC-HD70T17 1000Вт черный/розовый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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