Триммер Wahl Travel Kit Delux черный (насадок в компл:1шт)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Wahl
|Тип товара
|Триммеры для стрижки волос
|Комплектация
|насадка-бритва, 1 регулируемая насадка, косметический пинцет, щипцы для ногтей, зубная щетка, триммер для носа и ушей, ножницы, расческа, щеточка для чистки, триммер, документация, чехол
|Максимальная длина стрижки
|8
|Материал лезвий
|нержавеющая сталь
|Минимальная длина стрижки
|0,5
|Назначение
|для стрижки волос в носу и ушах, для стрижки волос на теле, для стрижки бороды и усов
|Насадки
|насадка-бритва
|Питание
|от бвтареек
|Тип элементов питания
|АА
|Ширина ножа
|23
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