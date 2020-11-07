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Главная Товары для красоты и здоровья Машинки для стрижки волос Машинки для стрижки волос Andis Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт)

Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт)

Артикул: 221723
  • Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт) - фото 2
Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт) - фото 1
Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт) - фото 2
4 680 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 221723
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAndis
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг0,48
Количество насадок6
Комплектация6 насадок - 1 (1/8) 3 мм, 2 (1/4) 6 мм, 3 (3/8) 10 мм, 4 (1/2) 13 мм, 6 (3/4) 19 мм, 8 (1) 25 мм, защитный колпачок для ножа, щеточка для чистки, масло.
Роторный двигательнет
Типдля стрижки волос
Максимальная длина стрижки25
Минимальная длина стрижки0,5
Питаниеот сети
Скорость мотора6000
Универсальная вибрационная сетевая машинка для стрижки волос Andis usPro Adjustable US-1 Red 66220 с электромагнитным мотором и регулировкой высоты среза. Подходит для стрижки сухих и влажных волос любого типа.


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Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Andis US-1 Pro Adjustable Blade Clipper красный (насадок в компл:6шт) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4680 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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