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Главная Портативная техника Наушники Elari Наушники беспроводные Elari EarDrops EDS-001(черные)

Наушники беспроводные Elari EarDrops EDS-001(черные)

Артикул: 221558
  • Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 1
  • Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 2
  • Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 3
  • Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 4
  • Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 5
Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 1
Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 2
Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 3
Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 4
Беспроводные наушники Elari EarDrops EDS-001(черные) - фото 5
2 890 руб. 
3 960 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221558
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендElari
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветбелый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Bluetooth-наушники с микрофоном, вставные (затычки), закрытые, время работы 4 ч, вес 7.8 г, поддержка iPhone


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Самовывоз невозможен
Наушники беспроводные Elari EarDrops EDS-001(черные) - по цене 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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