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Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10

Артикул: 221504
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 1
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 2
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 3
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 4
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 5
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 6
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 7
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 8
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 9
  • Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 10
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 1
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 2
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 3
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 4
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 5
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 6
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 7
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 8
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 9
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - фото 10
4 840 руб. 
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+ 160 КэтКоинов
Артикул: 221504
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
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БрендLevenhuk
Тип товараАстропланетарий
Особенностиприбор для создания мини-планетария в любом помещении. Показывает изображения 10 тыс. звезд и очертания созвездий. Есть функция автоматического отключения.
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 – прекрасный подарок любителям астрономии всех возрастов. Он проецирует панораму звездного неба на любую ровную белую поверхность. Чем темнее будет в помещении – тем ярче будет изображение звездного неба. Для проекции подойдет потолок или стена. Расположите прибор на расстоянии 1,5–2 метра от поверхности «экрана», вставьте выбранный диск, включите планетарий – и вы увидите 10 000 звезд Северного полушария. Астропланетарий комплектуется 2 сменными дисками-слайдами. На одном звезды изображены в виде точек, как мы видим их невооруженным глазом. На втором контуры созвездий показаны светлыми линиями. Проекционный диск-слайд можно поворачивать – тогда поворачивается и вся проекция. Корпус можно повернуть на подставке под нужным углом и направить линзу вертикально или горизонтально. Диски-слайды вставляются в лоток на передней панели. Кольцо вокруг линзы служит для фокусировки изображения. Для питания астропланетария нужны 4 батарейки типа АА (нет в комплекте). Прибор комплектуется планисферой – подвижной картой звездного неба. Она показывает, какие созвездия и астрономические объекты можно увидеть в разные месяцы и время суток.


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Самовывоз невозможен
Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP10 - стоимость товара 4840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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