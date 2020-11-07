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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Аксессуары для оптических приборов Sky-Watcher Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6)

Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6)

Артикул: 221320
  • Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 1
  • Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 2
  • Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 3
  • Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 4
  • Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 5
  • Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 6
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 1
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 2
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 3
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 4
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 5
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото 6
5 228 руб. 
Купить
+ 226 КэтКоинов
Артикул: 221320
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараДержатель
Особенностидля монтировок EQ6
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher предназначен для установки оптической трубы телескопа с соответствующим креплением на монтировку. Подходит для узкого и широкого крепления «ласточкин хвост» (45 и 75 мм). В роли направляющих выступают два винта-барашка. Они позволяют регулировать и степень фиксации трубы. Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher может быть установлен только на экваториальные монтировки EQ6.


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Самовывоз невозможен
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - стоимость товара 5228 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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