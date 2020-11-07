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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Аксессуары для оптических приборов Sky-Watcher Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм)

Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм)

Артикул: 221270
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 1
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 2
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 3
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 4
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 5
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 6
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 1
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 2
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 3
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 4
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 5
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - фото 6
1 930 руб. 
Купить
+ 84 КэтКоинов
Артикул: 221270
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараКольца крепежные
Особенностивнутренний диаметр 90 мм
Крепежные кольца Sky-Watcher предназначены для установки трубы телескопа на монтировку. Эта модель подходит для рефракторов с трубой диаметром 90 мм. Кольца совместимы с любыми экваториальными монтировками Sky-Watcher и с азимутальной монтировкой Sky-Watcher AZ3. Кольца изготовлены из прочного алюминиевого сплава. Винтовое крепление на одном кольце дает возможность установить на оптическую трубу камеру.


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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефракторов 80-90 мм (внутренний диаметр 90 мм) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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