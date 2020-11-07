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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Аксессуары для оптических приборов Eschenbach Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 60 мм, коричневый чехол (квадратный)

Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 60 мм, коричневый чехол (квадратный)

Артикул: 221262
Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 60 мм, коричневый чехол (квадратный)
1 717 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221262
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEschenbach
Тип товараЛупа
Особенностиматериал оптики PXM (оптический полимер) с двойным покрытием
Компактная складная лупа квадратной формы из коллекции Classic от Eschenbach со встроенным чехлом из искусственной кожи, помогающий защитить лупу от царапин и придающий ей стильный вид. Линза изготовлена из оптического полимера и имеет двояковыпуклый тип. Максимальное увеличение пластиковой линзы - 3,5х. Диаметр - 60 мм.


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Самовывоз невозможен
Лупа складная двояковыпуклая Eschenbach Classic 3,5x, 60 мм, коричневый чехол (квадратный) – стоимость товара 1717 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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