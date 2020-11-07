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Микроскоп Микромед «Эврика» является интереснейшей моделью школьного телескопа, т.к. укомплектовывается целой мини-лабораторией. С ее помощью можно не только вести более детальные изучения, но и самостоятельно готовить препараты. Занятия с микроскопом позволят лучше усвоить школьный курс биологии, разовьют внимательность и навыки самостоятельной работы. Данную модель можно использовать и в учебных заведениях, и для проведения опытов в домашних условиях.

Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.