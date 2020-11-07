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Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer

Артикул: 221172
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  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 10
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 1
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 2
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 3
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 4
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 5
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 6
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 7
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 8
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 9
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - фото 10
38 790 руб. 
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+ 1280 КэтКоинов
Артикул: 221172
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностиуправление при помощи мобильного устройства, через сеть Wi-Fi. Приложение «SynScan» загружается из официальных магазинов App Store и Google Play. управление при помощи пульта Sky-Watcher SynScan. Пульт управления приобретается отдельно и подсоединяется в специальное гнездо на корпусе монтировки.
Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer имеет электроприводы по обеим осям, поэтому подходит не только для визуальных наблюдений, но и для астрофотографии. На монтировку можно установить трубу телескопа или фотооборудование весом до 5 кг. Монтировка азимутальная, а это означает, что управлять ею сможет даже ребенок. Она станет отличным выбором для неподготовленного пользователя, который хочет наблюдать за наземными объектами, Луной, планетами Солнечной системы или объектами дальнего космоса. Для фиксации трубы на монтировке используется классическое крепление «ласточкин хвост». Оно надежно и исключает качания трубы во время наведения. Монтировка покоится на устойчивой треноге, есть лоток для размещения аксессуаров. Длину опор треноги можно регулировать. Монтировкой Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer можно управлять в ручном или автоматическом режиме. Специальная функция Freedom-Find™ позволяет избегать повторений первичной настройки по опорным звездам – монтировка запоминает координаты и сама выполняет позиционирование телескопа.


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Монтировка Sky-Watcher AZ-GTi на треноге Star Adventurer - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 38790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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