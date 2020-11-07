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Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5

Артикул: 221158
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  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 10
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 7
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 8
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 9
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - фото 10
38 790 руб. 
Купить
+ 1280 КэтКоинов
Артикул: 221158
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностиопоры из нержавеющей стали диаметром 44,45 мм
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 – это классическая экваториальная монтировка с ручным управлением. Благодаря модульной конструкции ее можно дооснастить множеством аксессуаров, чтобы получить максимально функциональный аксессуар для своего телескопа. Дополнительные противовесы, L-кронштейн, искатель полюса, система компьютерного наведения – все это сможет превратить базовую модель Sky-Watcher EQM-35 в монтировку профессионального уровня. Монтировка Sky-Watcher EQM-35 одинаково хорошо проявляет себя и при визуальных наблюдениях, и при астрофотографии. Экваториальная ориентация позволяет максимально удобно и плавно вести астрономические объекты по небосклону. Нагрузка на монтировку может достигать 10 кг. Благодаря этому на нее можно устанавливать габаритные оптические трубы или тяжелое фотооборудование. Монтировка комплектуется мощной стальной треногой NEQ5. Она надежная и прочная – крупный телескоп стоит на ней устойчиво даже в ветреный день. Высоту ножек треноги можно регулировать. Лоток для аксессуаров включен в комплект поставки. При необходимости монтировку можно дополнить системой приводов SynScan GOTO (приобретается отдельно), которая позволит управлять телескопом в автоматическом режиме.


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Монтировка Sky-Watcher EQM-35 с треногой NEQ5 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 38790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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