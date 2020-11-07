Окуляр Explore Scientific LER 52° 10 мм, 1,25" (AR)

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|Бренд
|Explore Scientific
|Тип товара
|Окуляр
|Особенности
|большой вынос зрачка и широкое поле зрения. Высокая четкость изображения даже на «быстрой» оптике. Специальное покрытие EMD, значительное повышающее контраст. Полное чернение боковых граней линзы для уменьшения световых отражений. Продувка агроном, водозащищенный корпус. Удобен для тех, кто носит очки.
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