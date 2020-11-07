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Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR)

Артикул: 221136
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 1
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 2
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 3
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 4
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 5
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 6
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 7
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 8
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 9
  • Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 10
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 1
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 2
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 3
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 4
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 5
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 6
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 7
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 8
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 9
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото 10
11 146 руб. 
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+ 316 КэтКоинов
Артикул: 221136
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендExplore Scientific
Тип товараОкуляр
Особенностибольшой вынос зрачка и широкое поле зрения. Высокая четкость изображения даже на «быстрой» оптике. Специальное покрытие EMD, значительное повышающее контраст. Полное чернение боковых граней линзы для уменьшения световых отражений. Продувка агроном, водозащищенный корпус. Удобен для тех, кто носит очки.
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм способен легко стать самым популярным окуляром в арсенале любого астролюбителя. Во-первых, 25-миллиметровое фокусное расстояние – практически «стандарт», подобные окуляры почти всегда входят в базовую комплектацию любых телескопов. Во-вторых, этот окуляр обеспечивает отличный обзор, создает идеально плоское поле зрения и передает высококонтрастную и четкую картинку без искажений. Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм – идеальный выбор для изучения объектов дальнего космоса. Все линзы окуляра сделаны из оптического стекла. На поверхности, контактирующие с воздухом, нанесено несколько слоев просветляющего покрытия EMD – это собственная запатентованная разработка Explore Scientific. Края линз зачернены, что избавляет от возникновения паразитной засветки и уменьшает появление случайных бликов. Корпус окуляра прочный, надежный и герметичный. Он не боится влаги, внутрь окуляра не может попасть даже капля воды, а продувка аргоном защищает оптику от выпадения конденсата. Благодаря большому выносу выходного зрачка окуляром удобно пользоваться тем, кто носит очки. При необходимости резиновый наглазник можно сложить.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Explore Scientific LER 52° 25 мм, 1,25" (AR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11146 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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