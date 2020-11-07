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Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO

Артикул: 221076
  • Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 6
Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 2
Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 3
Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 4
Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 5
Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - фото 6
47 520 руб. 
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+ 1568 КэтКоинов
Артикул: 221076
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Диаметр объектива80 мм
Фокусное расстояние объектива400 мм
Максимальное увеличение160х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг9
Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO – небольшой классический рефрактор с укороченной оптической трубой. Благодаря малым размерам и весу он станет хорошим выбором для загородных наблюдений – с телескопом удобно путешествовать. Сборка и разборка не занимают много времени, а система компьютерного наведения максимально облегчает управление. Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO – это телескоп начального уровня, который прекрасно подходит для изучения ближнего космоса и наземных ландшафтов.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Sky-Watcher 80S AZ-GTe SynScan GOTO - купить по цене 47520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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