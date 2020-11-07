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Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом)

Артикул: 221038
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 1
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 2
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 3
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 4
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 5
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 6
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 1
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 2
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 3
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 4
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 5
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 6
10 660 руб. 
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+ 462 КэтКоинов
Артикул: 221038
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараЭлектропривод
Особенностиможет работать с различной скоростью: 2x или 8x
Электропривод часовой оси Sky-Watcher дает возможность легко усовершенствовать экваториальную монтировку EQ5. Он устанавливается на полярную (часовую) ось и обеспечивает плавное и ровное, без рывков, перемещение телескопа во время наблюдений или астросъемки.


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Самовывоз невозможен
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - стоимость товара 10660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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