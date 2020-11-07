Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|BOSCH GAS 15, GAS 1200 L, GAS 20 L SFC/ DEWALT D 27900/ FLEX VC 21 L/ HILTI VC 20 U/ KARCHER T 7/1, T 9/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1/ NILFISK-Alto Aero 20-01, Aero 20-11, Multi 20 T/ RYOBI VC 20/ SPARKY VC 1220, VC 1321 MS/ STIHL SE 61, SE 62/ КОРВЕТ 362
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|5 шт. в упаковке
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