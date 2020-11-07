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Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.)

Артикул: 220829
  • Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.) - фото 3
660 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220829
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьMiele серии: S 400 – S 499 i например S 430 i S 600 – S 699 i S 800 – S 899 например S 858 S 2000 – S 2999 например S 2120 S 5000 – S 5999 например S 5220 Primavera
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее3 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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