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Насадка Filtero FTN 12 универсальная

Артикул: 220805
  • Насадка Filtero FTN 12 универсальная - фото 1
  • Насадка Filtero FTN 12 универсальная - фото 2
Насадка Filtero FTN 12 универсальная - фото 1
Насадка Filtero FTN 12 универсальная - фото 2
530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220805
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараНасадка
Назначениедля пылесосов
СовместимостьAEG, Akira, Alpina, Daewoo, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Siemens, Zanussi, Zelmer
Типнасадка
Тип насадкиуниверсальная
Прочеекомплектуется одним переходником с 35 мм на 32 мм.
Filtero FTN 12 - насадка для чистки жесткой мебели, книг и бытовой техники, со щетиной на подвижном шарнире. Она буквально расчесывает ворс, удаляя пыль и грязь из глубины ковра.


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Самовывоз невозможен
Насадка Filtero FTN 12 универсальная – стоимость товара 530 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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