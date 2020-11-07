Пылесборники Filtero SIE 01 Standard двухслойные (5пылесбор.+фильтр)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|SIEMENS VS 10000 - VS 10999 Super, VS 50000 - VS 59999 Super, VS 69000 - VS 69999 Super, VS 70000 - VS 71999 Super, VS 06G0000 - VS 06G9999 Synchropower, VS 07G1800 - VS 07G2999 Technopower, например: VS 07G1835 Technopower VS 32A00 - VS 33A99 Super E, VS 32B00 - VS 33B99 Super E, VS 42A00 - VS 42A99 Super S, VS 42B00 - VS 42B99 Super S, VS 50A00 - VS 59A99 Super XS/Super XXS Dino, VS 50B00 - VS 59B99 Super XS/Super XXS Dino, VS 50C00 - VS 59C99 Super XS/Super XXS Dino, VS 55E00 - VS 59E99 Dino,
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|5 шт. в упаковке
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