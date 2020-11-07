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Главная Техника для дома Техника для уборки Аксессуары для пылесосов Filtero Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.+фильтр)

Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.+фильтр)

Артикул: 220799
  • Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 3
Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 1
Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 2
Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.) (1фильт.) - фото 3
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220799
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьELECTROLUX Z 1900 - Z 2095 Clario, например: Z 2042 Clario Z 3310 - Z 3395 Ultra Silencer, например: Z 3353 Ultra Silencer Z 4500 - Z 4595 Bolido, Z 5000 - Z 5295 Excellio, Z 5000 - Z 5695 Smartvac, Z 5500 - Z 5695 Oxygen, Z 5900 - Z 5995 Oxygen, Z 6200, Z 6201 Mondo Plus, Z 7330 - Z 7350 Oxygen, Z 7530 - Z 7595 Clario, ZAM 6100 - ZAM 6109 Air Max, ZE 310 – 390 Ergospace, ZE 2200 - ZE 2295 Ergospace, ZO 6300 - ZO 6399 Oxy3system, ZP 3510 – ZP 3525 Clario 2, ZUS 3000 – ZUS 3388 Ultra Silencer, ZU
Типпылесборник
Тип пылесборникабумажный
Прочее5 шт. в упаковке
Бумажные пылесборники Filtero произведены из специальной двухслойной фильтровальной бумаги на оборудовании соответствующему европейскому стандарту качества ISO 9012


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Пылесборники Filtero FLS 01 (S-bag) Standard двухслойные (5пылесбор.+фильтр) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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