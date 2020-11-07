Пылесборники Filtero LGE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 15 дней
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|LG Turbo 27.., 29.., 31.., 32.., 33.., 34.., 44.., FVD 30…, V 27..., например: V 2710 TE, V 33... Turbo, V 35... Passion, V 39... Extron, V-C 31..., V-C 32... Turbo, V-C 33... Storm, V-C 34..., V-C 35... Passion, V-C 38... Turbo S, V-C 39... Extron, V-C 3A4... Turbo Beta, например: V-C 3A42 SD Turbo Beta, V-C 3A5… Turbo Beta, V-C 3A6… Turbo Beta, V-C 3B5… Turbo Delta, V-C 3C3… Turbo, V-C 3C4.., V-C 3E4… Turbo, V-C 3E5.., V-C 3E6.., V-C 3G4.., V-C 3G5.., V-C 45..., V-C 55... Turbo alpha, V-C 59.
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
Похожие товары
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв