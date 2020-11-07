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Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220777
  • Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220777
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьELECTROLUX EEQ 20 X Equipt, EEQ 30 X Equipt, ES All Floor, ES Animal, ES Classic, ES Origin, ES Parketto, JM Animal JetMaxx, JM Origin, UO All Floor, UO Deluxe, UO Origin DB, UO Power, US All Floor, US Deluxe, US Energy, US Origin DB, XXL 95 Ergospace, XXL 110, XXL 125, XXL 130, XXL 150, XXL 170, XXL TT 11 Ergospace Twintech, XXL TT 12 Ergospace Twintech, XXL TT 14 Ergospace Twintech, Z 1900 - Z 2095 Clario, Z 3300 Special Edition, Z 3300 - Z 3395 Ultra Silencer, например: Z 3353 Ultra Silence
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero Comfort произведены из 5-ти слойного синтетического микроволокна. В отличие от бумажных мешков, Filtero Comfort не рвутся, не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%).


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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