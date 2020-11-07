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Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8)

Артикул: 220360
  • Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 1
  • Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 2
  • Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 3
  • Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 4
Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 1
Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 2
Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 3
Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - фото 4
3 980 руб. 
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Артикул: 220360
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1866 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)10
Вес, кг0.2
Высота, см3.28
Длина, см13.35
Количество в упаковке1
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC14900
Оперативная память Kingston HyperX FURY White Series [HX318C10FW/8] – незаменимая составляющая стационарного компьютера. Небуферизированную модель можно установить в любую материнскую плату, поддерживающую подключение модулей форм-фактора DIMM. Низкое энергопотребление возможно благодаря распространенному стандарту DDR3. Потребляемое напряжение составляет 1.5 В. Объема оперативки 8 ГБ достаточно для временного хранения и обработки большого количества данных, обеспечивая работу без задержек и торможения системы. Быстродействие персональному компьютеру добавляет рабочая частота 1866 МГц. Взаимодействие между основными элементами компьютера происходит со скоростью 14900 МБ/с. Небольшие тайминги модуля 10-11-10 увеличивают производительность памяти Kingston HyperX FURY White Series [HX318C10FW/8]. Эффективный теплообдув комплектующих осуществляется алюминиевыми радиаторами.


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Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX318C10FW/8) - данный товар вы можете купить по цене по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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