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Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый

Артикул: 220322
  • Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый - фото 1
  • Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый - фото 2
  • Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый - фото 3
Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый - фото 1
Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый - фото 2
Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый - фото 3
3 330 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 220322
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараТостеры
Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый


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Самовывоз невозможен
Тостер Redmond RT-M404 800Вт серебристый – стоимость товара 3330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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