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Соковыжималка цитрусовая Braun CJ3050 белый

Артикул: 220240
Соковыжималка цитрусовая Braun CJ3050 белый
2 810 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 220240
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBraun
Тип товараСоковыжималки
Мощность, Вт60
Основной цветбелый
СерияCJ
Типдля цитрусовых
Что может быть вкуснее стакана апельсинового сока – и что может быть его полезнее? Только грейпфрутовый или лимонный соки! Приготовить все эти соки прямо на своей кухне вам поможет соковыжималка Braun Tribute CJ 3050, выпущенная специально для приготовления соков из цитрусовых! Всего несколько секунд – и перед вами богатый витаминами стакан сока. Специальный резервуар – что позволит вам приготовить сок на несколько человек.


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Самовывоз невозможен
Соковыжималка цитрусовая Braun CJ3050 белый - купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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