8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная Kingston DDR4 16Gb 2400MHz DIMM (KVR24N17D8/16)

Артикул: 220137
  • Оперативная память Kingston 16Gb DDR4 DIMM (KVR24N17D8/16) - фото 1
  • Оперативная память Kingston 16Gb DDR4 DIMM (KVR24N17D8/16) - фото 2
Оперативная память Kingston 16Gb DDR4 DIMM (KVR24N17D8/16) - фото 1
Оперативная память Kingston 16Gb DDR4 DIMM (KVR24N17D8/16) - фото 2
5 530 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 220137
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2400 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)17
Вес, кг0.03
Высота, см3.1
Длина, см13.3
Количество в упаковке1
Объем одного модуля16 ГБ
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC19200
Оперативная память будет полезна при создании систем с высокой производительностью. 16 ГБ ОЗУ будет достаточно для всех пользователей, вне зависимости от потребностей. Форм-фактор DIMM позволяет установить планку памяти в стандартный ПК.?Учитывайте, что плашка относится к типу DDR4, поэтому первоначально следует проверить совместимость с материнской платой. Вставляется модуль в выделенный слот, процедура максимально простая и с ней вы сможете справиться самостоятельно. Преимуществом станет высокая тактовая частота плашки, что обеспечит вам исключительное быстродействие. При работе в режиме многозадачности удается оперативно переключаться между программами. На контакты наносится особое покрытие из позолоты, которое обеспечивает их защиту от неблагоприятных факторов. Предусмотрено несколько режимов работы, тактовая частота плашки зависит от применяемой материнской платы.


Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Модули памяти для ноутбука, Модули памяти 8 Гб, Модули памяти DDR3, Модули памяти 16 Гб, Модули памяти DDR3 для ноутбука, Модули памяти DDR3 8 Гб, Модули памяти 8 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 4 Гб, Модули памяти 4 Гб, Модули памяти DDR2.


Теги товара: Модули памяти 16 Гб, Модули памяти 8 Гб для компьютера, Модули памяти DDR4 16 Гб, Модули памяти DDR4 16 Гб, Модули памяти DDR4, Модули памяти для компьютера, Модули памяти DDR4 8 Гб, Модули памяти 16 Гб для компьютера, Модули памяти 16 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 8 Гб для компьютера, Модули памяти 4 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 4 Гб для компьютера, Модули памяти DDR4 8 Гб для ноутбука, Модули памяти DDR3 16 Гб, Модули памяти DDR2 2 Гб для компьютера, Модули памяти DDR2 4 Гб для компьютера, Модули памяти 16 Гб для ноутбука, Модули памяти DDR2 для компьютера, Модули памяти DDR4 для ноутбука, Модули памяти 32 Гб для компьютера, Игровые модули памяти, Игровые модули памяти, Модули памяти Lenovo для компьютера.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Память оперативная Kingston DDR4 16Gb 2400MHz DIMM (KVR24N17D8/16) - данный товар вы можете купить по цене по цене 5530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...