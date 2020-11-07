Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

SKYLOR BT-350 - USB/SD-проигрыватель с FM-тюнером, Bluetooth и съемной панелью. Магнитола SKYLOR BT-350 проигрывает аудио-файлы MP3 и WMA форматов. Современный дизайн, зеленая подсветка, хромированная ручка регулировки громкости, удобные кнопки навигации - всё это и многое другое доступно абсолютно каждому автовладельцу!

Автомагнитола SKYLOR BT-350 green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.