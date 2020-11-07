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Автосигнализация Centurion 07

Артикул: 219623
Автосигнализация Centurion 07
1 680 руб. 
1 850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219623
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCenturion
Тип товараАвтосигнализация
Дальность действия, м30
Дистанционный запуск двигателянет
Обратная связьесть
GSM/GPRS-модульнет
Датчик удара (G-сенсор)есть
Брелок в комплектеесть
Комплектациякабель с 5-ти контактным разъемом для подключения маломощных цепей, кабель с 11-ти контактным разъемом для подключения силовых цепей, разъем для установки реле блокировки, светодиодный индикатор, реле блокировки, датчик удара, центральный блок сигнализации, кнопка VALET
ПроизводствоКитай
Соединительные провода в комплектеесть
Управление осуществляется по радиоканалу пультами дистанционного управления, выполненными в виде брелков для ключей. В системе используется динамический код, который меняется при каждом нажатии на кнопки и обеспечивает активное противодействие угону. Формирование команд управления осуществляется при нажатии на кнопки брелка. Для индикации нажатия на кнопки служит светодиодный индикатор. Функции системы. Охрана дверей, капота, багажника и цепи замка зажигания. Охрана кузова с помощью двухуровневого датчика удара. Динамический код управления (KeeLoQ). Блокировка двигателя от запуска НЗ контактами внешнего реле. «Тихий» режим охраны. Диагностика и индикация неисправной зоны при включении режима охраны. Индикация причин срабатывания сигнализации (3 причины). Аварийное выключение режима охраны без брелка. Дистанционное отключение датчика удара в режиме охраны. Управление замками дверей: брелком, педалью тормоза и ключом зажигания. Дистанционное управление отпиранием багажника. Функция «Поиск автомобиля». «Служебный» режим. Предупреждение о незакрытых дверях, капоте, багажнике при включении зажигания.


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Автосигнализация Centurion 07 - этот товар вы можете купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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