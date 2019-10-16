Кофеварка капельная Philips HD7459/20

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Капельные кофеварки
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16.10.2019
Качественный товар.
Варит вкусный кофе.
Таймер на включение и автоматическое отключение
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую именно филипс и именно модель с таймером и автовыключением.