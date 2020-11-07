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Швейная машина Jaguar RX-270 белый

Артикул: 218862
Швейная машина Jaguar RX-270 белый
11 220 руб. 
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+ 138 КэтКоинов
Артикул: 218862
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJaguar
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
Количество петель1
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Нитевдевательда
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Швейная машина Jaguar RX-270 белый


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Швейная машина Jaguar RX-270 белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11220 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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