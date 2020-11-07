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Сетевой фильтр Most CHV белый 5м

Артикул: 218679
Сетевой фильтр Most CHV белый 5м
1 540 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 218679
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMost
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см4,5
Выходные розеткиEURO с заземляющим контактом - 4 шт., узкие - 2 шт.
Длина шнура5 м.
Длина, см19,5
Защита от короткого замыканияда
Количество розеток6
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см8,5
Most СHV — компактный сетевой фильтр, который специально разработан, чтобы не допустить выхода из строя блоков питания компьютерной, аудио-видео техники при повышении напряжения (свыше 250 В). Рекомендуется для использования в районах с повышенным напряжением в сети питания. Фильтр оснащен надежной, быстродействующей схемой защиты от повышенного напряжения в сети питания, а также от высокочастотных помех и импульсных всплесков напряжения (скорость срабатывания защиты от повышенного напряжения 10 миллисекунд). Фильтр имеет индикацию: - Если горит светодиод зеленого цвета — безопасный уровень напряжения - Если горит светодиод красного цвета — произошло отключение аппаратуры при повышении безопасного уровня напряжения (свыше 250 В). Следует выключить Выключатель, выяснить и устранить причину появления повышенного напряжения в сети электропитания и только после этого включить Выключатель. Имеет выключатель-индикатор и термобиметаллический предохранителем защищающий сетевой фильтр от перегрузки.


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Самовывоз невозможен
Сетевой фильтр Most CHV белый 5м - стоимость товара 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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