Радиотелефон Panasonic KX-TG8061RUB черный

Уникальность радиотелефону Panasonic KX-TG8061 придает функция резервного питания. Обычные DECT телефоны не работают при отключении электричества, а у Panasonic KX-TG8061 заряд аккумуляторов трубки сможет обеспечить временную работу базового блока. В радиотелефоне Panasonic KX-TG8061 сочетаются современный дизайн и множество разнообразных функций. Ключевым преимуществом DECT телефона Panasonic KX-TG8061 стала функция резервного питания базового блока от трубки (при отключении электроэнергии) и цветной TFT-дисплей. Радиотелефон Panasonic KX-TG8061RU выполнен в классическом черном цвете с соблюдением четких прямых линий. Трубка комфортно лежит в руке, а благодаря клавишам с голубой подсветкой и четкому TFT-дисплею набирать номер и изменять настройки телефона очень удобно. Меню радиотелефона Panasonic KX-TG8061RU полностью русифицировано, что существенно упрощает использование телефонной книги. Этот DECT телефон имеет встроенный цифровой автоответчик на 18 минут записи. Узнать о количестве оставленных сообщений можно взглянув на небольшой экран на базовом блоке, где высвечиваются крупные четкие цифры.