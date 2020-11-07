Автомагнитола Digma DCR-390G 1DIN 4x45Вт

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Digma
|Тип товара
|Автомагнитола
|AUX вход на перед. панели
|да
|Наличие usb-порта
|есть
|Читаемые форматы
|MP3
|Функция Съемная панель
|нет
|Типоразмер
|1 DIN
|Тип дисплея
|цветной
|Сенсорный дисплей
|нет
|Радиоприемник
|есть
|Наличие ТВ-тюнера
|нет
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Наличие DVD-проигрывателя
|нет
|Наличие CD-проигрывателя
|нет
|Наличие Bluetooth
|нет
|Выходная мощность номинальная
|180 Вт
|Выходы
|аудио
|Входы
|USB
|Длина, см
|5
|Ширина, см
|17.8
|Высота, см
|18
|Вес, кг
|0.4
Похожие товары
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв