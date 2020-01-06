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Автомагнитола Digma DCR-570 2DIN 4x50Вт

(1)
Артикул: 218515
Автомагнитола Digma DCR-570 2DIN 4x50Вт
4 690 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 218515
В наличии
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БрендDigma
Тип товараАвтомагнитола
Автомагнитола Digma DCR-570 2DIN 4x50Вт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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06.01.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший экран, нормальный сенсор, звук выдает приличный, при условии хороших колонок.

Недостатки:
Яркость экрана не достаточна для солнечной погоды.

Комментарий:
Отличная магнитола 2DIN формата- с большим экраном, приятной подсветкой и хорошим звуком. Читает и карточки памяти и флешки, ловит радио как FM, так и AM диапазон. Управление достаточно простое, правда вот кнопка перехода в меню мелкая, поначалу промахивался). Но зато есть управление с руля, что гораздо удобнее. Так что я вполне доволен, хорошая обнова для салона авто.

Самовывоз невозможен
Автомагнитола Digma DCR-570 2DIN 4x50Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4690 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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