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Автомагнитола Phantom DA-1002 1DIN 4x

Артикул: 218512
Автомагнитола Phantom DA-1002 1DIN 4x
2 070 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 218512
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhantom
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыMP3, WMA
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеяцветной
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Состояние товарановый
ВходыUSB, AUX
Длина, см5
Ширина, см17.8
Высота, см10.8
Вес, кг0.5
Phantom DA-1002 – магнитола, которая превратит любой автомобиль в музыкальный центр. Она небольшая по размеру, воспроизводит популярные форматы музыки и уверенно принимает радиосигналы. Phantom DA-1002 имеет типоразмер 1DIN. Поддерживает работу с четырьмя динамиками по 50 Вт каждый. Кроме встроенной радиостанции, может воспроизводить музыку с флешки, телефона или карты памяти. Все необходимые разъемы предусмотрены на съемной передней панели. Поддерживает воспроизведение MP3- и WMA-файлов.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Phantom DA-1002 1DIN 4x - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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