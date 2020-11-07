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Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY

Артикул: 218355
  • Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 5
Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 1
Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 2
Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 3
Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 4
Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY - фото 5
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218355
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БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора2800 мАч
Камера, МП0.08
Диагональ экрана, дюйм2.8
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсерый, черный
Встроенная память32 Мб
Время работы в режиме ожидания600 ч
Материал корпусапластик
Bluetooth2.1
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка NFCнет
Влагозащищенный корпуснет
Вес, кг0.065
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Nobby 310 – надежный и функциональный телефон с отличными техническими характеристикам. Мобильный телефон с батареей 2 800 мАч обеспечит длительную работу устройства без подзарядки. Это очень необходимо для тех, кто продолжительное время проводит за пределами офиса или дома. Поддержка двух SIM-карт позволит вам создать разные группы контактов и выгодно использовать тарифы сотовых операторов. Телефон оснащен ярким дисплеем, с диагональю 2.8’’, который гарантирует отличную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного контакта до серфинга в сети Интернет. В телефоне установлена 0,3-мегапиксельная камера, с помощью которой можно зафиксировать интересные моменты вашей жизни. В телефоне есть функция расширения памяти устройства с помощью microSD-карты, а также предусмотрен яркий фонарик. Nobby 310 – большая премьера для тех, кому важно всегда быть на связи.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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