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Смартфон Maxvi MS502 Gold

Артикул: 218316
  • Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 1
  • Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 2
  • Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 3
  • Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 4
  • Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 5
  • Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 6
Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 1
Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 2
Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 3
Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 4
Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 5
Смартфон Maxvi MS502 Gold - фото 6
3 620 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218316
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендMaxvi
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыmicro-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1400 МГц
Оперативная память1 Гб
Встроенная память8 Гб
Диагональ экрана, дюйм5
Разрешение экрана960x480
Цветзолото
Камера, МП5
Поддержка NFCнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП2
Функция беспроводной зарядкинет
Слот для карты памятиотдельный
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусапластик
Время работы в режиме ожидания200 ч
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторда
Емкость аккумулятора2000 мАч
АккумуляторLi-Ion
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 128 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.131
Объем встроенной памяти - 8 Гб. Диагональ экрана - 5 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 2000 мАч


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Смартфон Maxvi MS502 Gold - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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