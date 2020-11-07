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Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт

Артикул: 218234
  • Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт - фото 3
3 570 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 218234
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыMP3, WMA, FLAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
Состояние товарановый
ВыходыPreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см10
Вес, кг0.6
Автопроигрыватель JVC KD-X163 устанавливается в штатную корзину в салоне легкового автомобиля, соответствующую типоразмеру 1 DIN. Для обеспечения работоспособности устройства необходимо подключение к бортовой электросети с напряжением 12 В. Четырехканальная модель готова похвастаться впечатляющим показателем максимальной выходной мощности, достигающим 200 Вт. Благодаря классической черной расцветке лицевой панели и приятной зеленой подсветке сегментного дисплея и клавиш управления автопроигрыватель станет гармоничным дополнением любого салона автомобиля. Автопроигрыватель JVC KD-X163 поддерживает работу с мобильными устройствами на базе операционной системы Android. Имеется возможность дистанционного управления с помощью руля. Помимо воспроизведения музыкальных композиций, записанных на флешку, устройство порадует вас трансляцией любимых радиостанций, вещание которых осуществляется в диапазонах FM и AM. Читаемые форматы аудиофайлов представлены четырьмя наиболее популярными форматами: WAV, WMA, FLAC и MP3.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола JVC KD-X163 1DIN 4x50Вт - стоимость товара 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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