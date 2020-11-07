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Автоинвертор Ritmix RPI-6010 600Вт

Артикул: 218206
Автоинвертор Ritmix RPI-6010 600Вт
6 180 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 218206
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRitmix
Тип товараПреобразователь напряжения
Максимальное входное напряжение, В16
Материал корпусапластик, аллюминий
Минимальное входное напряжение, В9,2
Постоянная мощность, Вт600
Выходное напряжение, В230
Выходыевророзетка, USB
Защитазащита от низкого напряжения на входе, от избыточного напряжения на входе, от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки
Тип подключенияот прикуривателя, от аккумулятора
Ritmix RPI-6010 – автомобильный преобразователь напряжения, который позволяет запитать как электронные устройства, так и сам аккумулятор автомобиля. Соответственно и источников энергии у этого прибора может быть несколько: бортовая энергосистема, бытовая электросеть и внешний аккумулятор.


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Автоинвертор Ritmix RPI-6010 600Вт - стоимость товара 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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