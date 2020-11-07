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Усилитель автомобильный ACV LX-4.100 четырехканальный

Артикул: 218158
Усилитель автомобильный ACV LX-4.100 четырехканальный
4 671 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218158
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтомобильный усилитель
Вес, кг3,244
Количество каналов4
Макс. ток предохранителя, А60
Мощность на канал (2 Ом), Вт1500
Мощность на канал (4 Ом), Вт400
Отношение сигнал/шум, дБ92
Фильтрыинфранизких частот / НЧ / ВЧ
Пульт ДУда
Размеры (ШхВхД), мм312 х 53 х 220
Любители острых звуковых ощущений знают, что такое автомобильный усилитель D класса. Именно к данному классу относится четырехканальный усилитель ACV LX-4.100. Благодаря таким характеристикам, вы сможете увеличить мощность сразу всей вашей аудиосистемы, установленной в автомобиле. Но речь не идёт только об установленной аудиосистеме, такое устройство прекрасно подойдёт и для комплектации нового комплекта автозвука для вашего железного коня. Усилитель поможет создать действительно классное звучание, чётко распределяя звук между всеми устройствами в цепи вашей автомобильной аудиосистемы. Прекрасный выбор, в любом случае, если взглянуть на качество и результат при правильной настройке.


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Самовывоз невозможен
Усилитель автомобильный ACV LX-4.100 четырехканальный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4671 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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