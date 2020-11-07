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Ножницы для травы Gardena Classic 8730 (08730-20.000.00)

Артикул: 217932
Ножницы для травы Gardena Classic 8730 (08730-20.000.00)
1 190 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 217932
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г300
Материал лезвиясталь
Назначениедля травы
Общая длина, мм300
Поворотныенет
Типножницы
Фиксаторда
Используя ножницы для травы GARDENA Classic, Вы сможете аккуратно подравнивать кромки газонов. Эргономичная форма рукоятки облегчает процесс стрижки. Закаленные оцинкованные лезвия гарантируют долгий срок службы ножниц, а особое покрытие защищает их от ржавчины. Специальная ножевая опора позволяет получить ровный и чистый срез по всей длине лезвия. Удобный фиксатор, положение которого меняется одной рукой, дает возможность легко и быстро заблокировать ножницы.


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Теги товара: Ножницы для травы.


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Самовывоз невозможен
Ножницы для травы Gardena Classic 8730 (08730-20.000.00) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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