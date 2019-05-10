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|Бренд
|Tamron
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/2.80
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/2.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|50
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|17
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.44
Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F- легкий и быстрый стандартный зум-объектив, предназначен для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с матрицей APS-C. Благодаря постоянной светосиле, объектив может быть использован даже при плохом освещении.Особенности:
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10.05.2019
Резкий, цепкий фокус, добротный корпус, универсальное ФР, 2.8 - рабочая!
Недостатки:
у моего экземпляра очень туго накручивается бленда, а чтобы ее снять нужно приложить усилие - того и гляди сломаешь!
Комментарий:
Очень много отзывов о нестабильном качестве этого объектива.
А мне повезло - первый экземпляр сразу показал себя с очень хорошей стороны. 2.8 абсолютно рабочая дырка, но бритвенная резкость по всему полю кадра на 5.6, свободно можно рассматривать кроп 100% и не разочаровываться, по сравнению с китом 18-105! тушка d7000
Сравнивала этот тамрон с аналогичным тамроном со стабом, мой резче по краям кадра. Равномерная резкость на 5.6, а у второго со стабом края на 5.6 мыльные. Кому спать не дает отсутствие стаба, совет - на разницу между объективами лучше взять штатив, и вопрос в стабилизаторе отпадет.
Мягкий ход кольца ручной фокусировки порадовал, очень плавно двигается!
Автофокус шустрый, быстро находит цель.
Фокусное расстояние самое ходовое, на 17 хороший угол для природы, групповых снимков, когда толпа по 50 человек желает сфотографироваться!
На ФР 50 получаются неплохие портреты, конечно с фиксом 85 1.8 не сравнить, боке обычное, не закрученное, "воздушности" мало. Но если очень постараться получаются красивые снимки, рабочая 2.8 очень кстате в этом деле.
Долго выбирала замену киту 18-105, обязательным условием была светосила и шустрый автофокус.
Выбрала этот тамрон, своих денег он стоит! Родной Никоновский в 3 раза дороже (ради интереса попросила сделать пару кадров) - да он порезче на открытой, и надпись на нем Никон и золотое кольцо говорит - я топовое стекло, но увы и ах, для любителя его цена велика, да и стоит ли?))))