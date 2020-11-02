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Главная Супер цена Распродажа Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5

Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5

Артикул: 13711
  • Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5 - фото 1
  • Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5 - фото 2
  • Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5 - фото 3
Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5 - фото 1
Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5 - фото 2
Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5 - фото 3
490 руб. 
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Артикул: 13711
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatchworks
Тип товараЧехол
Вес, кг0.01
Высота, см0.8
Длина, см12.4
Ширина, см5.9
Подходит для смартфонов бренда Apple, модельный ряд iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5SE. Тип чехла - накладка, материал изготовления - кожа, поликарбонат. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений. Конструкция - слайдер. Защитная пленка в комплекте


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Самовывоз невозможен
Patchworks Titanium Brwn Cro 7426+защитная пленка iPhone5 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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